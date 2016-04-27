苹果iPhone销量首现下滑且中国营收大减 财测令人失望

美国消费电子公司苹果的iPhone销量首次下滑，且十多年来营收首次下降。这家开创智能手机时代的公司面临市场愈加饱和的困境。在重要性仅次于美国的中国市场，苹果营收下滑逾四分之一，公司对下一季全球营收的预测亦令人失望。iPhone多年来销售火爆，苹果尚未推出另一款能如此热销的设备。路透