焦点：中国经济减速无碍iPhone在华销售势头

图为苹果店铺入口处的苹果logo。 REUTERS/Mike Segar

路透10月28日 （记者 Abhirup Roy） - 减速？什么减速？

苹果(AAPL.O)周二公布iPhone在中国市场销售强劲，这表明对苹果在华业务的担忧可能过头了。苹果股价周三大幅上扬。

过去三个月苹果股价下滑，因投资者担忧中国经济减速可能影响苹果在华业务。

苹果会计年度第四季在大中华地区的营收同比近翻倍，占总营收近四分之一。

“如果说中国消费者在紧缩支出，那看来可能是在非常高端的奢侈品方面，或者是一些日常非必需品方面。”Atlantic Equities分析师考德维尔（James Cordwell）说。

“我认为智能手机在中国日渐被视为必需品。所以我认为，未来几个季度里，经济因素不会明显影响到苹果的业务增长。”

苹果CEO库克周二淡化对中国经济的担忧。

他在电话会议上说：“如果我只是看有多少顾客进入苹果的店铺--不管他们是否买东西，或是看看有多少人上网看苹果产品，看看我们的销售趋势，那我根本就看不出中国有什么经济问题。”

有许多美国大型企业譬如联合技术(UTX.N)和通用电气(GE.N)表达了对中国经济减速的担忧。

但William Blair的分析师多拉德拉（Anil Doradla）称，苹果有诸多有利因素。

“这些因素包括新兴市场的中产阶级崛起以及购买力增强，尤其是中国和印度，并且苹果在高端市场几乎没什么竞争压力。”多拉德拉在研究报告中表示。（完）