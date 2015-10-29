焦点：中国经济减速无碍iPhone在华销售势头

分析：新年减产新举措 中国重工业化解过剩产能任重而道远
路透北京/上海1月19日 - 随着中国努力化解钢铁和煤炭行业产能过剩，新的一年料迎来新一轮削减措施。但鉴于提高重工业效率之路任重而道远，这些新措施就好比沧海一粟。
路透10月28日 （记者 Abhirup Roy） - 减速？什么减速？
苹果(AAPL.O)周二公布iPhone在中国市场销售强劲，这表明对苹果在华业务的担忧可能过头了。苹果股价周三大幅上扬。
过去三个月苹果股价下滑，因投资者担忧中国经济减速可能影响苹果在华业务。
苹果会计年度第四季在大中华地区的营收同比近翻倍，占总营收近四分之一。
“如果说中国消费者在紧缩支出，那看来可能是在非常高端的奢侈品方面，或者是一些日常非必需品方面。”Atlantic Equities分析师考德维尔（James Cordwell）说。
“我认为智能手机在中国日渐被视为必需品。所以我认为，未来几个季度里，经济因素不会明显影响到苹果的业务增长。”
苹果CEO库克周二淡化对中国经济的担忧。
他在电话会议上说：“如果我只是看有多少顾客进入苹果的店铺--不管他们是否买东西，或是看看有多少人上网看苹果产品，看看我们的销售趋势，那我根本就看不出中国有什么经济问题。”
有许多美国大型企业譬如联合技术(UTX.N)和通用电气(GE.N)表达了对中国经济减速的担忧。
但William Blair的分析师多拉德拉（Anil Doradla）称，苹果有诸多有利因素。
“这些因素包括新兴市场的中产阶级崛起以及购买力增强，尤其是中国和印度，并且苹果在高端市场几乎没什么竞争压力。”多拉德拉在研究报告中表示。（完）
编译：刘珞焱 发稿：朱淑珍
路透北京/上海1月19日 - 随着中国努力化解钢铁和煤炭行业产能过剩，新的一年料迎来新一轮削减措施。但鉴于提高重工业效率之路任重而道远，这些新措施就好比沧海一粟。
路透1月19日 - 投资大亨索罗斯(George Soros)周四表示，鉴于下任美国总统特朗普政策的不确定性，全球市场将会步履蹒跚。
路透香港1月19日 - 国际货币基金组织(IMF)前政策顾问Barry Eichengreen称，特朗普本周稍早表达了对美元走软的倾向，他这是没有看到自己的政策计划与强势美元之间的关系。