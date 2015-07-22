苹果称Apple Watch表现亮眼潜力巨大 华尔街反应不一

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透旧金山7月21日 （记者 Julia Love） - 苹果(AAPL.O)周二试图向投资者们保证其产品Apple Watch并非败笔，对于这个讯息，华尔街反应不一。
苹果高管们在报告第三财季业绩时提交了有关Apple Watch业务的多项积极数据。自4月上市以来，Apple Watch的表现一直极受外界关注。
苹果CFO梅斯特里（Luca Maestri）接受路透采访时称，Apple Watch的销售超过公司预期，但未透露具体数字。他指出，自4月末推出后的九周中，Apple Watch销量优于iPhone以及iPad在推出后的同期表现。
苹果CEO库克在投资者电话会议上表示，Apple Watch的表现尤为亮眼，因Apple Watch起初仅通过网络销售，且供不应求。
库克称，Apple Watch的6月销售最好，反驳了有关Apple Watch在上市后销售急剧下滑的报导。
“我们认为Apple Watch的发展潜力巨大，”他说道。
分析师一直在密切审查苹果的“其它产品类别”，苹果将Apple Watch与iPod、Apple TV和Beats附件等产品的销售集中打包放在“其他产品类别”中。苹果的“其他产品类别”营收比去年同期跳涨49%至逾26亿美元，库克表示Apple Watch的贡献比例甚至更高，因iPod等其它产品的销售下滑。
Piper Jaffray & Co分析师Gene Munster称,基于“其它产品类别”的表现，Apple Watch的销售似乎落于分析师预测的下端，即售出了200万到300万台左右。但Munster表示，Apple Watch开局表现落后并不意味着它前景不妙。
“我们感觉不错是因为我们的预期一直是：Apple Watch的发展需要时间，”他说道，并称苹果将很快给开发商提供更广泛的工具以开发Apple Watch的原生应用。
BGC Partners分析师Colin Gillis称，苹果第三财季“其它产品类别”的营收低于他的预期，因此他认为Apple Watch表现逊于预期。但他表示，Apple Watch仍有可能被认为在新生的可穿戴市场获得了成功。
“它将成为最畅销的可穿戴设备，”他说道。（完）
编译：刘珞焱 发稿：王琛
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