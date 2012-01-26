苹果第一季营收增73% 高於市场预期

2012年1月25日在纽约苹果专卖店拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

* 股价在财报公布後大涨8%,触及纪录新高

* 业绩全面超过预期,现金接近1,000亿美元

* 苹果2012年志在必得--分析师

路透旧金山1月24日电---美国消费电子公司苹果(AAPL.O)季度业绩优於华尔街预期,因美国消费者青睐iPhone和iPad.苹果股价在财报公布後大涨8%.

这家全球价值最高的科技公司上季业绩罕见地低於预期,如今重振雄风.投资者原来担心,苹果庞大的规模意味着它将进入成长放慢阶段,但最新业绩让投资者感到宽慰.

苹果公布第一季销售了3,704万部iPhone手机和1,543万台iPad平板电脑,是上年同期的两倍,并轻松超过了预期.其现金头寸接近1,000亿美元,用於弥补12月美国预算赤字绰绰有余.

"进入2012年,我预计iPhone、iPod Touch和iPad应该保持良好势头.苹果仍具有一些有利因素,包括开设新的零售店和扩展分销渠道,"Gabelli & Co.的Hendi Susanto表示.

"我认为苹果仍有许多未充分开发的国际市场...苹果远未达到饱和状态."

苹果的共同创始人贾布斯於去年10月去世.苹果包括毛利润率在内的所有业绩指标均高於预期.第一季毛利润率为44.7%.

苹果周二表示,第一季营收锐增73%至463.3亿美元,远高於市场预期.据汤森路透I/B/E/S,华尔街分析师平均预期为389.1亿美元.

苹果在美国的销售情况尤其强劲,美洲地区的营收大增90%.欧洲市场的销售增加55%,尽管该地区的债务危机打击了消费者信心.

苹果股价在公布财报後大涨8%至452美元左右.该股之前在Nasdaq收报420.41美元.苹果股价刚在本月创出427.75美元的纪录高位.

**第一季表现亮丽**

一些分析师先前曾警告,苹果2012年可能遇到较大困难.

谷歌(GOOG.O)用於驱动智能手机的免费软件Android,得到三星电子(005930.KS)和摩托罗拉(MMI.N)等厂商的大量采用.谷歌正在抢夺苹果的市场份额.亚马逊(AMZN.O)等厂商推出的平板电脑,也对苹果产品构成竞争.

而且苹果在维持成长方面也存在内在困难.2011会计年度,苹果营收增加了430亿美元,分析师认为这相当於白手起家又创建了一家财富500强企业.苹果的市值接近4,000亿美元,与艾克森美孚(Exxon Mobil)不相上下,是最大的美国企业.

但是,一些分析师表示,第一财季的强劲业绩表明,上述担忧是多虑了,尤其是考虑到2012年将推出一系列新产品.许多人预计,这些新产品包括iPad 3和iPhone 5,将引发新一轮消费者购买热潮.

"当季客户需求情况好极了,"苹果电脑财务长奥本海默在接受采访时表示.

苹果公布第一季净利为130.6亿美元,每股盈余(EPS)为13.87美元.分析师先前的预期是10.16美元.

苹果会计年度第一季涵盖了假日销售季,并比通常的第一财季多出一周.市场平均预测第一财季苹果产品销量是:iPhone约为3,100万部,iPad为1,350万至1,400万台,Mac电脑是500万台.

周二,苹果还预测了其会计年度第二季的业绩.它预计第二季营收约为325亿美元,稀释後的EPS为8.50美元左右.华尔街的预期分别是321亿美元和8.04美元.

"这显示苹果在年内剩余时间内的前景良好,"Canaccord Genuity的Michael Walkley表示,"他们仍在新的地区市场扩大销量,比如在中国销售iPhone 4,他们1月份才开始在中国销售这个产品.我们将在3月业绩中见到这个因素的影响,"他说.

"iPhone和Siri(语音控制软件)销售势头仍然很强.而iPhone 5计划在年底推出,新具有新的外观设计并采用LTE,将推动其销售在2012年进一步增长,"Walkley表示. (完)

--编译 张涛;审校 白云

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