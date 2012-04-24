苹果第二季营收和获利超华尔街预期

蒙古经济面临困境 与IMF等有关方就55亿美元经济纾困计划达成一致
路透乌兰巴托2月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周日发表声明称，蒙古已经与该基金组织以及其他合作方就55亿美元经济稳定计划达成一致。
路透旧金山4月24日电---美国消费电子巨擘苹果(AAPL.O)周二公布季度营收轻松超过华尔街预估,受市场对其iPhone和iPad需求强劲带动,这使苹果股价在周二盘後交易中涨逾5%.
苹果公布,会计年度第二季营收增长59%至392亿美元,据汤森路透I/B/E/S调查,分析师此前平均预计营收为368亿美元.
苹果会计年度第二季利润率为47.4%,优於分析师平均预计的42.8%.
第二季净利升至116亿美元,合每股盈余(EPS)12.30美元,上年同期分别为60亿美元和6.40美元.华尔街此前预计第二季EPS为10.04美元.
在周二盘後交易中,苹果股价涨逾5%,至590美元,此前在常规交易中于Nasdaq市场收报560.28美元.(完)
--编译 于春红;审校 利棣儿
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