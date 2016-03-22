苹果发布iPhone拆解机器人Liam 可回收有用物质再利用

路透3月21日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)周一发布了一款机器人系统Liam，它可拆解废弃的iPhone手机，并将其中的银和钨等值钱原料回收再利用。

此举是设法因应外界的批评，有人批评设计得光滑无接缝的苹果产品构造上过于牢固，使得元件很难拆卸和打磨后再利用。

已开发近三年的Liam一开始将专门用来拆解iPhone 6。苹果表示，计划修改并扩展该系统以处理各种不同的设备，并回收更多资源。

根据苹果公司，这个系统上月开始满载运作，每11秒钟就能拆解一支iPhone 6，回收铝、铜、锡、钨、钴、金和银的零件。

以这样的速度不间断工作的话，Liam每年可能可以处理的手机仅区区几百万支，在2015年苹果卖出的逾2.31亿支手机中，不过是九牛一毛。

苹果环境、政策及社会倡议部门副总裁丽莎杰克逊(Lisa Jackson)接受访问时说，该机器人系统是为了推动科技业通过制造业者和消费者双方面实现更多的回收利用。

苹果表示，第二套Liam系统将装置在欧洲。

该公司还与第三方回收再利用企业合作，处理其电子垃圾，不过杰克逊表示还有改善的空间。(完)