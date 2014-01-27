苹果假日季iPhone销量低于市场预期

路透1月27日 -美国消费电子公司苹果(AAPL.O)假日季iPhone销量创出最高纪录，但未能达到华尔街预期，反映出来自三星电子(005930.KS)的竞争非常激烈。

苹果股价在盘后交易中下挫5%。该公司是全球价值最高的科技企业。

苹果在12月当季售出5,100万部iPhone，而华尔街的平均预期是5,500万部左右。

苹果预测当前季度的营收为420-440亿美元，投资者预期情况会好于通常水平，因为苹果最近与中国最大运营商中国移动(0941.HK)签署了协议。华尔街平均预期是460亿美元。

分析师预计，这项协议将在2014会计年度增加逾1,100万部iPhone销量。

该公司周一公布12月当季即第一财季的营为为576亿美元，市场预期约为575亿美元。第一财季每股获利为14.50美元，汤森路透I/B/E/S的预估为14.07美元。(完)

(编译 张涛；审校 孙茉莉)

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