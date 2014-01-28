苹果iPhone销量和财测均逊于市场预期（更新版）

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
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(新增分析师评论和iPad销售数据)
路透1月27日 -美国消费电子公司苹果(AAPL.O)假日季iPhone销量未能达到华尔街预期，而且对当前季度的营收预估低于市场预期。其股价在周一盘后交易中下挫8%。
该公司是全球价值最高的科技企业。苹果在12月当季售出5,100万部iPhone，创出最高纪录，但低于华尔街平均预期的5,500万部左右。反映出来自三星电子(005930.KS)的竞争非常激烈。
苹果预测当前季度的营收为420-440亿美元，投资者预期情况会好于通常水平，因为苹果最近与中国最大运营商中国移动(0941.HK)签署了协议。华尔街平均预期是460亿美元。
3月当季尤其重要，因为苹果与中国移动签署了协议而且将在中国开始推出新版本手机。因此，苹果逊于市场预期的财测是令人担忧的迹象。
“12月当季的财报不错，但真正问题在于3月当季的财测，”Morningstar的分析师Brian Colello表示，“这样的营收显然显得不够好。”
分析师预计，与中国移动的协议将在2014会计年度增加逾1,100万部iPhone销量。
苹果周一公布12月当季即第一财季的营为为576亿美元，市场预期约为575亿美元。第一财季每股获利为14.50美元，汤森路透I/B/E/S的预估为14.07美元。
苹果财务长奥本海默在与分析师召开的电话会议上表示，3月当季的营收展望反映了美元强势的负面影响，以及2014年初iPhone供需比上年同期更加平衡，一年前需求高于可供库存。
“在显露温和的改善迹象之后，回到了无增长的前景，”JMP Securities的分析师Alex Gauna表示，“苹果需要找到解决这个问题的答案...如果它不能证明能够再度成长，那么其估值就显得过高了。”
**新的强点**
在12月当季，苹果净利为130.7亿美元，与上年同期持平。利润率为37.9%，大致符合预期。
但外界关注的是iPhone销量与营收展望低于市场预期。在苹果周一公布业绩之前，许多投资者曾怀有很高的期望。
苹果在竞争极其激烈的中国市场的销售情况，继续受到投资者的密切关注。中国是苹果的第二大市场，但在过去几个季度拖累了该公司的营收和利润率。在中国市场，苹果的份额不断被三星等对手抢走，但投资者希望，与中国移动结盟将帮助其改变在该市场的处境。
在包括香港和台湾在内的大中华地区，营业收入较上年同期增长29%至88.4亿美元，受到强劲的iPad销售和iPhone在9月全球发布的提振，当时中国首次包括全球发布范围之内。
苹果高层没有谈及在中国的iPhone销量。但激烈竞争不仅来自三星，也来自华为和小米等本地的低成本手机厂商。
在竞争较不激烈的平板电脑领域，苹果当季在全球售出了创纪录的2,600万台iPad，符合华尔街的预估。奥本海默对路透表示，苹果12月当季在中国大陆的iPad销量增长一倍多，为创纪录销量做出了贡献。
较长期来看，投资者继续希望苹果2014年能拿出令人惊喜的产品。目前外界猜测，苹果将推出一款智能手表或电视产品。其他人则认为，苹果可以利用其巨大的iPhone和iTunes用户基础，进军移动支付或广告领域。
“我们需要看到他们进行新产品开发，可能是在软件、移动支付和广告等领域，那会让我们感觉到有成长的机会，”Gauna表示。
“硬件只有一条路，那就是持平或者下滑。必须在创新方面想办法，他们有很多事情可做。”(完)
(编译 张涛；审校 杜明霞)
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