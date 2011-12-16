独家：苹果A5处理器产自德克萨斯

苹果一向依赖低成本的亚洲制造商为其提供原材料和代工服务，但该公司近期也开始采用本土出产的iPad和iPhone关键部件--产自德克萨斯州的A5处理器。据消息人士透露，相当於iPhone 4S和iPad 2大脑的A5处理器，眼下由三星电子在奥斯汀一家面积160万平方英尺的工厂生产。路透