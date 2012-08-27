版本:
中国
国际财经 | 2012年 8月 28日 星期二 07:08 BJT

苹果寻求禁止八款三星移动产品在美销售-法院文件

路透旧金山8月27日电---根据一份苹果(AAPL.O)周一提交给法院的文件,该公司将寻求禁止八款三星电子(005930.KS)移动产品在美国销售的初步禁售令,等待最终禁售令.

禁售令针对的产品包括,三星的Galaxy S 4G和Droid Charge等.(完)

--编译 母红;审校 李军

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 国际财经

热门文章

编辑推荐

文章推荐