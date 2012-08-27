苹果寻求禁止八款三星移动产品在美销售-法院文件

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透旧金山8月27日电---根据一份苹果(AAPL.O)周一提交给法院的文件,该公司将寻求禁止八款三星电子(005930.KS)移动产品在美国销售的初步禁售令,等待最终禁售令.
禁售令针对的产品包括,三星的Galaxy S 4G和Droid Charge等.(完)
--编译 母红;审校 李军
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路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透香港2月21日 - 汇丰控股公布2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行面对其核心市场--香港和英国经济放缓的影响，同时还提列与部分业务有关的一次性支出。