苹果寻求禁止八款三星移动产品在美销售-法院文件

汇丰控股2016年税前利润下滑62% 拟回购10亿美元股票

路透香港2月21日 - 汇丰控股公布，2016年税前利润下降62%，远逊于分析师预期，因该行提列与部分业务有关的一次性支出，还宣布了一项规模10亿美元的股票回购计划。汇丰控股是以资产计欧洲最大的银行。