苹果三星“战火”未燃至中国

路透北京8月29日电---据新华社周三报道，苹果(AAPL.O)和三星电子的专利纠纷战火未燃至中国，双方均未在中国提出专利调查申请。

商务部国际贸易谈判副代表崇泉对新华表示，商务部尚未收到苹果或三星要求在中国对涉及专利侵权产品进行调查的申请，这场专利纠纷对中国手机制造商和消费者的影响尚待评估。

报道未给出其他细节。

苹果上周赢得针对三星的专利权诉讼案。美国加州一法院裁定三星抄袭苹果iPad和iPhone的关键功能，侵犯苹果专利，要求三星赔偿苹果10.5亿美元。

中国是苹果在全球第二大市场。

中兴通讯(0763.HK)本周表示，不担心被苹果指控专利侵权。（完）编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。