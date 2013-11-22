苹果在与三星专利案重审中获偿约2.9亿美元

美元走强 市场在特朗普讲话后“超卖”
路透纽约4月13日 - 美元周四走强，从跌势中反弹。美国总统特朗普有关美元过强，他支持美国联邦储备委员会(FED/美联储)保持低利率的讲话拖累美元周三走低，投资者认为跌势过度。
路透加州圣何塞11月21日 -美国一个陪审团周四对苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)的专利案重审作出判决，称三星需赔偿苹果2.9045亿美元。这是两家手机巨头在全球专利诉讼战中最近一次交锋。
该判决由加利福尼亚州圣何塞一家联邦法院宣布。苹果要求赔偿3.798亿美元，而三星辩称只应支付5,270万美元。
判决宣布后，无法立即联系到双方代表置评。
苹果和三星的诉讼战已经持续超过两年。去年一个陪审团裁定三星抄袭iPhone多项功能特征后，苹果获偿逾10亿美元。被抄袭的功能包括用手指在屏幕上选定并缩放，以及该手机的扁平黑色玻璃屏幕等设计。
今年3月，美国地方法院法官LucyKoh维持了该项判决中约6亿美元的赔偿，但要求对其余部分重审，称此前的陪审团在计算中出现一些错误。
三星制造的手机使用安卓(Android)操作系统，该系统由谷歌(GOOG.O)开发。(完)
(编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)
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路透4月13日 - 美国股市三大股指周四连续第三日下跌，投资者评估美国大型银行的业绩和地缘政治紧张局势，科技股连跌第十日。
路透纽约/伦敦4月13日 - 黄金价格周四从五个月高位回软，因美元 反弹，此前美国总统特朗普有关美元太强和美联储应维持低利率的讲话拖 累美元下跌。 黄金本周上涨约2.6%，可望录得6月来最大的周度涨幅，因对朝鲜和 中东紧张局势的担忧，令股市承压。 1826 GMT，现货金上涨0.06%，报每盎司1,286.84美元，稍早 曾触及11月初以来的最高位1,288.64美元。 美国6月期金收升0.8%，报每盎司1,288.50美元。 “如果紧张局势缓和，黄金短期可能下跌，看来这情况很有可能，并 且黄金将会继续下滑，因美联储将在今年稍晚收紧政策，”Capital Econ omics在报告中说。 周末是复活节假期长周末，金融市场交投淡静。 美元指数上涨0.4%，周三下跌0.6%，为三周来最大的单日跌幅。