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国际财经 | 2013年 11月 22日 星期五 12:01 BJT

苹果在与三星专利案重审中获偿约2.9亿美元

路透加州圣何塞11月21日 -美国一个陪审团周四对苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)的专利案重审作出判决，称三星需赔偿苹果2.9045亿美元。这是两家手机巨头在全球专利诉讼战中最近一次交锋。

该判决由加利福尼亚州圣何塞一家联邦法院宣布。苹果要求赔偿3.798亿美元，而三星辩称只应支付5,270万美元。

判决宣布后，无法立即联系到双方代表置评。

苹果和三星的诉讼战已经持续超过两年。去年一个陪审团裁定三星抄袭iPhone多项功能特征后，苹果获偿逾10亿美元。被抄袭的功能包括用手指在屏幕上选定并缩放，以及该手机的扁平黑色玻璃屏幕等设计。

今年3月，美国地方法院法官LucyKoh维持了该项判决中约6亿美元的赔偿，但要求对其余部分重审，称此前的陪审团在计算中出现一些错误。

三星制造的手机使用安卓(Android)操作系统，该系统由谷歌(GOOG.O)开发。(完)

(编译 朱晓军；审校 王翔琼/徐文焰)

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