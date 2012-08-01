苹果设计师：iPhone创意团队是一群“狂人”

资料图片 在美国弗吉尼亚州Clarendon一家苹果专卖店展示的iPhone 4S。摄影： REUTERS/Jason Reed

路透加州圣何塞7月31日电(记者 Poornima Gupta/Dan Levine)---苹果公司(AAPL.O)大名鼎鼎的工业设计团队由大约16名来自世界各地的“狂人”组成。他们会花大量时间在餐桌周围进行头脑风暴。

苹果公司周二难得允许外界一探其戒备森严的内部硬件设计过程。全球很多知名的消费电子产品均出於此。

备受关注的苹果和三星专利纠纷案本周开庭，法庭传唤苹果资深设计师克里斯托弗·斯廷格(Christopher Stringer)作为其第一证人。苹果指控三星电子剽窃iPhone和iPad的设计和功能。

出庭作证的斯廷格留着齐肩的长发、花白胡子，身着米白色西装，系着黑色窄领带。

他对陪审团表示：“我们的任务就是想象那些并不存在的产品，并将其融入现实生活。”

苹果的产品，特别是开创性的iPhone在整个业界备受推崇。iPhone在智能手机行业实现了革命性的变革，并被醒目地陈列在时尚前卫的旧金山当代艺术博物馆中。

苹果公司还欠创意大师乔纳森·艾维(Jonathan Ive)和他手下的设计师团队一个人情。这些设计师来自英国、澳大利亚、美国、日本和德国。

斯廷格表示，苹果的工业设计师团队几乎包揽了该公司所有产品的设计，且每周都要花时间对此进行讨论，当然多数研讨是在餐桌边完成的。

他说，设计团队在(餐桌)边感到“最舒服”。

斯廷格称，团队中多数成员已并肩奋斗了15-20年。斯廷格名下有大量设计专利。

“我们在一起共事了很长很长时间。我们都是些很疯狂的人，我们都执迷于细节。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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