苹果及三星在专利诉讼中无须公布获利细节--法院

英国3月房价出现2015年中以来首次按月下跌--Nationwide（更新版）
路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透8月23日 - 一联邦上诉法院周五裁定，苹果(AAPL.O)和三星电子(005930.KS)在进行专利诉讼时无需向美国法院递交详尽的财务细节。
美国华盛顿巡回上诉法院逆转了下级法院的判决，原先下级法院下令要求两家公司披露包含获利和销售讯息的部分文件。
“我们认为在司法过程中保护公众利益至为重要，同时促进各界了解这些过程同样重要，”上诉法院三名法官指出。“然而这个利益不能延伸至对各方私密资讯的好奇心，特别是这些私密资讯并非判决核心依据。”
三星电子拒绝置评，无法立即取得苹果代表的评论。
尚无法取得要求接露这些资讯的游说团体First Amendment Coalition的评论。(完)
(编译 张明钧; 审校 于春红)
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路透伦敦3月31日 - 全英房屋抵押贷款协会(Nationwide)周五公布，3月英国房价出现2015年中以来的首次下滑，在英国准备退出欧盟之际，这是又一个表明英国家庭变得愈发谨慎的信号。
路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。
绝大多数受访者预计今年利率前景稳定，但对澳洲央行下次行动的预期有分歧。47名作出预测的分析师中，有八位计澳洲央行明年初将升息，七位认为将放宽政策。(完)