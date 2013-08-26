苹果及三星在专利诉讼中无须公布获利细节--法院

专访：大宗商品对冲基金Blenheim预计铜和锌价将上扬

路透墨尔本3月31日 - 美国商品对冲基金Blenheim Capital Management表示，在基本金属前景愈加光明的背景下，铜和锌十分突出，供应面的制约和中国驱动的需求料将在未来几个月提振价格。