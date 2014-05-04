苹果诉三星专利侵权案告一段落 陪审团裁定三星赔偿近1.2亿美元

2013年5月13日在首尔拍到的三星Galaxy S4手机(左)和苹果iPhone 5手机。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透加州圣何塞5月2日（记者Dan Levine） - 美国一家法庭的陪审团周五判决三星电子(005930.KS)赔偿苹果公司(AAPL.O)1.196亿美元，但该金额远低于苹果要求的赔偿金额，标志着在两家公司的新一轮专利诉讼战中，苹果遭遇重挫。

本次在加州圣何塞进行的裁决耗时逾月，苹果诉三星侵犯苹果拥有的多项智能手机功能专利，三星则予以否认。周五，法院裁定三星侵犯了苹果的两项专利。

苹果与三星在全球多地展开的专利侵权诉讼战已长达三年。2012年在圣何塞进行的一场审判中，陪审团裁判苹果获得9.3亿美元赔偿，但苹果未能劝服美国地方法官Lucy Koh发布在美国永久禁售三星智能手机的禁令。

一些行业观察人士认为，苹果意在通过专利诉讼封堵采用谷歌(GOOG.O)安卓系统的智能手机快速扩张，三星目前是安卓手机的第一大制造商。

本轮诉讼中涉及了2012年诉讼案中所没有的5项专利，其中包括滑动解锁和搜索技术。苹果寻求对包括Galaxy SIII在内的三星多部手机实施禁售，另外还要求三星赔偿逾20亿美元。

苹果对判决结果做出回应，称判决强化了其立场：“三星蓄意窃取我们的理念并复制了我们的产品。”

路透未能立即联系到三星代表就此置评。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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