苹果要求禁售三星Galaxy Nexus手机

国际油价下跌近1% 因担忧美国产量不断上升
路透纽约2月24日 - 油价周五下跌约1%，因美国供应增加的忧虑盖过了石油输出国组织(OPEC)誓言进一步提高减产兑现率的影响。
路透2月13日电---苹果 (AAPL.O)加强了同三星电子(005930.KS)之间在全球范围日益加剧的专利战,瞄准後者采用谷歌(GOOG.O)安卓(Android)软件的最新机型,此举可能影响其他Android手机制造商.
苹果已经要求加利州联邦法院禁止三星销售新款Galaxy Nexus智能手机,这款手机采用了谷歌的最新版安卓操作系统Ice Cream Sandwich.苹果指三星这款手机侵犯了其包括语音搜索新功能在内的四项专利.
苹果上周在加州圣荷西提起的诉讼中表示,Galaxy Nexus侵犯了苹果的滑动解锁以及用语音进行搜索等专利.
三星周一在一份声明中说,该公司知晓苹果在加州法院对其提起诉讼,称"我们继续维护自己的知识产权,对苹果的起诉作出抗辩,以确保我们在手机通讯业务的持续创新和成长."(完)
--编译 杜明霞;审校 吴云凌
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