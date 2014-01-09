苹果和三星高层同意就美国专利权之争进行调解--法庭文件

美元兑欧元上涨 焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透旧金山1月8日 -美国苹果(AAPL.O)和韩国三星电子(005930.KS)同意在2月19日或之前参加调解，他们准备于3月将智能手机专利权之争诉诸法院。
根据周三公布的法庭文件，苹果执行长库克(Tim Cook)和三星电子执行长权五铉将出席只有公司内部律师参加的会议。文件显示，他们各自的法律团队已于1月6日进行了会面，“讨论了和解的机会”。
苹果和三星电子在几个国家就智能手机专利权陷入法律纠纷，凸显其争夺全球移动设备市场霸主的激烈竞争。(完)
(编译 于春红; 审校 张涛)
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欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
法国称，安全部队将在周末大选期间保持高度戒备状况，此前伊斯兰国宣称对周四晚巴黎枪击案导致一名警员遇害的事件负责，这令黄金的避险买需可能增强。
路透纽约4月21日 - 油价周五下挫逾2%，本周录得逾一个月最大周线跌幅，因越来越多的迹象显示美国产量和库存增加，抵消了石油输出国组织(OPEC)减少全球原油供应过剩的努力。