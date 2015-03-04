苹果手机第四季销量登顶全球 三星退位--Gartner调查

2015年1月28日在伦敦拍到的苹果iPhone广告牌。 REUTERS/Neil Hall

路透3月3日 - 根据研究机构Gartner，苹果(AAPL.O)智能(智慧型)手机第四季全球销售量夺冠，2011年以来首度将三星电子(005930.KS)挤下龙头宝座。

根据Gartner报告，第四季苹果智能手机销售量为7,483万支，超越三星的7,303万支。

iPhone 6与6 Plus的大屏幕策略奏效，推升12月27日止的会计年度第一季苹果手机销售。苹果公布当季获利180亿美元，根据标准普尔分析师Howard Silverblatt，此为全球上市公司历来最高。

根据Gartner，第四季苹果的智能手机销售跳增约49%。相形之下，2011年以来一直占据市场龙头位置的三星电子，销量却下跌近12%。

三星电子1月公布手机部门获利连续第五季下滑。

“三星仍然难以控制智能手机市场份额的下滑，2013年第三季该公司的市场份额曾达到最大，”Gartner资本研究分析师Anshul Gupta表示。

三星除了被苹果抢夺市场份额外，在低端手机市场上也面临中国制造商小米和华为的挑战。

三星在周一推出最新款Galaxy S智能手机，这款手机外壳采用航空级金属，机身纤薄。(完)

(编译 陈宗琦；审校 郑茵)

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