重发-韩国个股：东京法院裁定三星侵犯苹果“反弹”专利

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
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路透东京6月21日 - 东京一家法院周五裁定，三星电子 早前几款畅销智能手机侵犯了竞争对手苹果 的“反弹”功能专利。
三星与苹果正在10个国家展开专利大战。同时，他们均推出最新款产品吸引消费者，以争夺利润丰厚的手机市场的主导地位。
苹果表示，三星抄袭了它的“反弹”功能。通过该功能，用户在智能手机和平板电脑上滚动到电子文档末尾时，图标将会抖动并回到原处。三星已经在最近的机型上改变了界面，在文档末尾显示一条蓝线。
该日本法院裁定之前，美国专利商标局(USPTO)在4月判决苹果的反弹功能专利无效，允许三星拥有类似功能的较早机型继续销售。
该法院定于0730GMT发布更多裁决细节。(完) (编译 朱晓军；审校 李春喜)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。