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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 13:58 BJT

重发-韩国个股：东京法院裁定三星侵犯苹果“反弹”专利

(重发以修改标头及删除错误直接提取码)

路透东京6月21日 - 东京一家法院周五裁定，三星电子 早前几款畅销智能手机侵犯了竞争对手苹果 的“反弹”功能专利。

三星与苹果正在10个国家展开专利大战。同时，他们均推出最新款产品吸引消费者，以争夺利润丰厚的手机市场的主导地位。

苹果表示，三星抄袭了它的“反弹”功能。通过该功能，用户在智能手机和平板电脑上滚动到电子文档末尾时，图标将会抖动并回到原处。三星已经在最近的机型上改变了界面，在文档末尾显示一条蓝线。

该日本法院裁定之前，美国专利商标局(USPTO)在4月判决苹果的反弹功能专利无效，允许三星拥有类似功能的较早机型继续销售。

该法院定于0730GMT发布更多裁决细节。(完) (编译 朱晓军；审校 李春喜)

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