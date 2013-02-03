手机产业: 苹果超越三星,2012年第四季首度称霸美国手机市场

台湾金融：经济部核准台积电汇出20亿美元以增资TSMC GLOBAL投资业务
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
路透旧金山2月1日 - 研究机构Strategy Analystics一份报告显示,苹果 在2012年第四季首次跃居成为美国手机市场销量最大品牌,超越对手三星电子.
报告指出,在涵盖功能型手机及智慧型手机的美国市场,苹果占有率由26%跳升至34%,三星市占率由31.8%升至32.3%.
Strategy Analystics指出,从2008年以来,三星一直是美国最大手机品牌.确实,以全年而言,三星仍雄霸手机销售龙头,2012年在美国市场市占率31.8%,苹果为26.2%.
整体而言,2012年第四季美国手机出货量成长4%,达到5,200万支,由4G智慧型手机及3G功能型手机的强劲需求推升.
但Strategy Analytics指出,2012年全年美国手机出货量下滑11%,至1.669亿支.
Strategy Analytics表示,苹果第四季在美国卖出1,770万支iPhone,比上年同期增加38%,受惠于强力推销新款iPhone 5及电信营运商的高额补贴措施.三星同期间卖出1,680万支手机.
在国际市场上,拥有众多手机系列的三星电子,已经取代苹果,成为全球最大智慧型手机品牌.(完) (编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)
路透台北3月28日 - 台湾经济部投资审议委员会周二公布核准全球晶圆代工龙头--台积电以自有外汇汇出20亿美元，以增资英属维京群岛TSMC GLOBAL从事经营一般投资业务。
* 外资汇入与出口商抛汇，台币走势强于亚币 * 月底前台币料偏强，但4月变数多 * 明日台币兑美元区间料在30.100-30.250 路透台北3月28日 - 台币兑美元周二小幅收升，续创逾30个月新高。汇银人士称，纵然国际美元 略见走升，但因外资汇入与出口商抛汇，使得台币走势强于多数亚洲货币。 他们指出，今日外资持续汇入，并在台股现货扩大买超，让盘中一度回落近80点的加权股价指数 硬是以平盘作收。外资的美元卖盘也令季底有作帐压力的出口商含泪抛汇，更强化了台币的升值走势。 〞他们(外资)就硬要进来，不知道还要持续多久。〞一银行交易员说。 另一银行交易员则称，由于周四有摩台指结算，以外资做多台股心态浓厚来看，在高档结算不会有问题。 搭配出口商季底作帐，预料台币在月底前料维持偏强走势。 但一银行交易主管也提醒，进入4月份，台股一方面将面临出口型企业公布第一季季报，隐含的汇损问题 ，此外，4月中通常也是美国财政部公布汇率报告的日子，届时台湾股市、汇市会如何连动，值得观察。
路透墨尔本3月28日 - 伦敦期铜周二持守在昨日触及的逾两周低点上 方，对于美国总统特朗普推进经济改革的能力的担忧有所减弱。