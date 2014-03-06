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亚洲 | 2014年 3月 7日 星期五 03:15 BJT

美国个股：苹果禁止三星部分旧款智能手机在美销售的请求被驳回

路透旧金山3月6日 - 美国一法官周四驳回了苹果 有关永久禁止三星电子 在美销售部分老款智能电话的请求，这是苹果在全球专利战中的一次关键挫败。

美国加州圣何塞地区法官Lucy koh裁定，苹果没能呈交足够证据，显示其专利功能对带动消费者需求有足够的重要性，因此无法下达禁令。

本月稍晚将开始另一个涉及较新款三星手机的专利案庭审，苹果禁止这些型号手机销售的进一步尝试可能再度受挫。

苹果发言人拒绝置评。三星则在声明表示，对裁决感到高兴。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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