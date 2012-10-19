苹果在控告三星的平板侵权案上诉中败诉

英国法院周四判决，苹果在控告三星电子Galaxy平板侵犯iPad专利的侵权案上诉中落败。上诉法院维持原判，即虽然产品有类似之处，但三星并未侵犯苹果的设计。苹果被要求在其网站和一些报纸上刊登广告，声明三星电子并未抄袭iPad。路透