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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 19日 星期五 09:36 BJT

苹果在控告三星的平板侵权案上诉中败诉

英国法院周四判决，苹果在控告三星电子Galaxy平板侵犯iPad专利的侵权案上诉中落败。上诉法院维持原判，即虽然产品有类似之处，但三星并未侵犯苹果的设计。苹果被要求在其网站和一些报纸上刊登广告，声明三星电子并未抄袭iPad。路透

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