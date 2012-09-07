苹果减少向三星电子采购新款iPhone用内存芯片--消息

路透首尔9月7日电---一名直接接触此事的消息人士周五表示,苹果(AAPL.O)已经向韩国三星电子减少用於订购新款iPhone的内存芯片.三星电子(005930.KS)既是苹果的主要供应商,同时也是竞争对手.

三星电子供应的微处理器、薄型萤幕以及内存芯片(包括动态随机存取内存(DRAM)及NAND型闪存)等,被用於苹果旗下热门产品,如iPhone、iPad及iPod等.

消息人士向路透表示,苹果一直减少对三星电子下单,因试图分散内存芯片的供应来源,不过三星电子仍是新款iPhone的首批供应商.该名人士不愿具名,因相关谈判仍属机密.

韩国经济新闻周五报导引述一不具名产业人士说法指出,苹果在第一批新款iPhone的供应商名单中已将三星电子剔除;市场普遍预期新款iPhone将於9月12日发表.

报导称,苹果转而选定日本东芝(6502.T),尔必达内存(Elpida Memory)6665.T和韩国SK hynix(000660.KS)供应DRAM内存和NAND闪存芯片.

"三星仍在(新iPhone手机)内存芯片的首批供应商名单内.但苹果的订单持续趋降,且三星正从其他方面来弥补苹果订单的减少,如从该公司的手机部门,"该路透消息人士称.

市场猜测苹果订单减少,主要在於两家公司关系因全球专利诉讼而交恶,并称苹果一直考虑拓宽其供应链,对此该消息人士予以否认.

苹果在推出新产品时,常常面临供应紧张,这引发消费者抢购,导致需求远超过供应和生产能力.

今年稍早,一位消息人士告诉路透,尔必达有超过一半的手机DRAM芯片供应给苹果.

苹果和三星陷入涉及10个国家的专利诉讼战中,因他们在急速成长的智能手机市场激烈争夺份额.

苹果上月赢得一场里程碑式的胜利,美国一家法院的陪审团判定,韩国三星电子抄袭了苹果iPhone和iPad关键技术,并要求三星赔偿後者10.5亿美元.

三星拒绝对此置评,无法立即联络到苹果发表评论.(完)

--编译 张明钧/肖群英;审校 郑茵

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