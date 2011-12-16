独家：苹果A5处理器产自德克萨斯

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透旧金山12月15日电（记者 Poornima Gupta）---苹果(AAPL.O)一向依赖低成本的亚洲制造商为其提供原材料和代工服务，但该公司近期也开始采用本土出产的iPad和iPhone关键部件——产自德克萨斯州的A5处理器。
据消息人士透露，相当於iPhone 4S和iPad 2大脑的A5处理器，眼下由三星电子(005930.KS)在奥斯汀一家面积160万平方英尺的工厂生产。
A5处理器是苹果为数不多的在美国采购的重要元件之一，由三星斥资36亿美元新建的非存储芯片生产线生产，该生产线已於12月初实现满负荷生产。
一位消息人士称，该工厂规模相当於9个足球场，几乎有所的非储存芯片生产线都专为苹果生产芯片。三星还在奥斯汀生产NAND闪存芯片。
该消息人士还透露，三星今年已从奥斯汀工厂向苹果供应A5处理器。
苹果拒绝对此置评，表示不愿多谈供应商关系事宜。三星发言人也拒绝对涉及客户和奥斯汀工厂出产芯片规格发表评论。
但这位女发言人称，三星扩建了奥斯汀工厂，当中包括一条生产逻辑芯片的生产线。A5处理器就属於此类芯片。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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