三星控告苹果侵权案遭日本法院裁定败诉

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透首尔2月28日 - 韩国三星电子(005930.KS)说,日本东京一个法院周四裁决,三星指控苹果(AAPL.O)侵犯移动设备专利的诉讼,由苹果胜诉.
"我们对今天法院的裁定感到失望.在详细审视判决书之后,我们将采取必要行动来保护我们的知识产权,"三星在声明稿中说,但未更进一步说明细节.(完)
(编译 李婷仪; 审校 蔡美珍)
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路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。