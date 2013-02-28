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国际财经 | 2013年 2月 28日 星期四 17:34 BJT

三星控告苹果侵权案遭日本法院裁定败诉

路透首尔2月28日 - 韩国三星电子(005930.KS)说,日本东京一个法院周四裁决,三星指控苹果(AAPL.O)侵犯移动设备专利的诉讼,由苹果胜诉.

"我们对今天法院的裁定感到失望.在详细审视判决书之后,我们将采取必要行动来保护我们的知识产权,"三星在声明稿中说,但未更进一步说明细节.(完)

(编译 李婷仪; 审校 蔡美珍)

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