版本:
中国
货币新闻 | 2013年 2月 28日 星期四 16:10 BJT

韩国个股: 三星控告苹果侵权案遭日本法院裁定败诉

路透首尔2月28日 - 韩国三星电子 说,日本东京一个法院周四裁决,三星指控苹果 侵犯行动装置专利的诉讼,由苹果胜诉.

"我们对今天法院的裁定感到失望.在详细审视判决书之后,我们将采取必要行动来保护我们的智慧财产权,"三星在声明稿中说,但未更进一步说明细节.(完) (编译 李婷仪; 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐