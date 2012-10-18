苹果在控告三星的平板侵权案上诉中败诉

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透伦敦10月18日电---英国法院周四判决,苹果(AAPL.O)在控告三星电子(005930.KS)Galaxy平板侵犯iPad专利的侵权案上诉中落败.
苹果与三星电子是全球智慧型手持设备两大龙头,双方就智慧型手机与平板设备的专利权在全球互控对方侵权.
上诉法院维持原判,也就是虽然产品有类似之处,但三星并未侵犯苹果的设计,部分原因在於三星的产品"不像iPad那麽酷".
苹果被要求在其网站和一些报纸上刊登广告,声明三星电子并未抄袭iPad.
法官Kitchin周四表示,声明字体不得小於Ariel字型14号字.(完)
--编译 沈以文;审校 侯向明
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