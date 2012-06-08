苹果或要求法院阻止三星在美推出新手机

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透加州圣何塞6月7日电（记者 Dan Levine）---苹果(AAPL.O)的律师Josh Krevitt表示，苹果可能寻求法院下令禁止三星电子(005930.KS)本月晚些时候在美国推出Galaxy S III手机。
Krevitt周四在加州圣何塞联邦法院的一个听证会上称，苹果最早可能於周五提交文件，要求法院对三星电子推出Galaxy S III手机下达临时禁令。
“一旦进行了销售，将造成不可挽回的损害，”Krevitt说道。
但是，美国地区法官Lucy Koh指出，她还有很多其他的案件需要处理。如果苹果决定寻求禁令，可能会延缓7月对三星其他手机和Galaxy Tab 10.1的审判。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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