《热点透视》陪审团仓促判决使苹果胜利黯然失色

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撰稿 Reynolds Holding 编译 李春喜

路透纽约8月28日电---苹果(AAPL.O)在与三星的专利侵权案中获胜,但陪审团的仓促判决却使这场胜利多少显得黯然失色.由七名男士和两名女士组成的加州陪审团,不仅不理会法官的指导,算错赔偿金,而且给人的感觉是急於结案,而不是要公正判决.这可能有助於三星(005930.KS)推翻高达11亿美元赔偿的判决,或使该公司在美国销售的某些机型免于被禁.即使三星没有藉此提出上诉,该案件也暴露出复杂的法律问题如何使这场智能手机巨头之间的司法大战更加混乱.

三星的律师抓住判决中较为明显的两点失误不放.陪审团称,三星应当为某些行为支付苹果220万美元的赔偿金,尽管没有发现任何实质性的侵权行为.而且,陪审团有超过100页的法官指导要参阅、以及700个问题要回答,但他们仍在24小时之内就给出判决.

虽然错误已被纠正,但让人对陪审团如何计算涉及六项专利总共28款机型的赔偿金心生疑问.陪审团主席告诉路透,他们希望判决"严厉些',这个线索令人更加不安.专利诉讼判决旨在弥补专利持有人的损失,而不是为了惩罚侵权者.关於这一点,法官在给陪审团的指导中至少明确讲过两次.

专利案件中的赔偿一向难以把握,正如美国法官Richard Posner在最近一起涉及苹果与摩托罗拉的案件中强调的那样.由於认为经济损害没有足够的事实证据,Posner对他们数百万美元的侵权索赔不予受理.虽然苹果对三星的索赔可能会有更多事实依据,但陪审团的表现让人对赔偿金额是否准确丝毫不敢放心.

我们还不清楚这最终是否能帮得上三星.但若要推翻判决,三星必须证明,如果陪审团判断公正合理,无法得出上述判决.这对於举证要求很高.不过重赏之下,可能会有人站出来,并说服法官Lucy Koh降低赔偿金额.

另一方面,法官也可能会把赔偿金提高至三倍.她也可以在美国禁止销售三星的某些机型,但必须首先断定赔偿金不够弥补苹果的损失.

与多数智能手机纠纷一样,这个案子非常复杂,可能需要好几个月才能了结.不幸的是,陪审团上周五就迅速结案,结果反而适得其反.(完)

--译文审校 高琦

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