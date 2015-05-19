苹果诉三星侵权案裁决部分获得美国联邦上诉法院支持

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约/旧金山5月18日 - 美国联邦上诉法院对消费电子公司苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)最近的知识产权之争进行裁决，苹果得到的结果可谓好坏不一，之前一项专利侵权的裁决获得支持，不过一项可能保护iPhone外观设计的商标权裁决被宣布无效。
这意味着苹果赢得了这场涉及金额达9.3亿美元的判决，但其中有至多40%必须重新考虑。
这项备受期待的裁定由美国华盛顿特区联邦巡回法院作出，对有关专利侵权的裁决给予支持，其中包括一项保护iPhone外观和色彩的专利，以及侵权的损害赔偿。
“这是设计和尊重设计者的一场胜利，”苹果周一在一份声明中称。三星一名代表拒绝立即置评。
苹果与三星旷日持久的纠纷可追溯至苹果前首席执行官乔布斯(Steve Jobs)在世之时，被视为乔布斯坚决扞卫公司专有设计和技术、防止盗版的象征。
尽管此次裁决结果有好有坏，但还是对苹果的好处更多一些，维持了大部分的损害赔偿，并强化了苹果在诉状中希望予以推进的设计原则，圣克拉拉大学法学院助理教授Brian Love称。
“他们(苹果)从诉讼案一开始就辩称，他们算得上是智能手机领域真正的创新者，尽管很多技术过去已经存在，但他们采用非常简单、优雅又易于使用的设计，将智能手机推到了一个新的高度，”他表示，“要说苹果得到了保护，那也是得到了这些设计专利的保护。”
苹果与三星始于2012年的诉讼案广受关注，陪审团认定三星侵犯了苹果数项专利，包括与iPhone的设计和外观有关的专利。(完)
(编译 王丽鑫/刘秀红；审校 郑茵/白云)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。