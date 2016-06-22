焦点：三星与苹果在移动支付领域互别苗头 但前者意在硬件销售

2016年6月15日，悉尼，三星在澳大利亚启动其移动支付系统Samsung Pay，图为现场功能演示。 REUTERS/Matt Siegel

路透悉尼/首尔6月22日 - 在苹果(AAPL.O)打造服务“生态系统”来支持自家产品之际，智能手机巨头三星电子(005930.KS)数年来一直在旁观。但如今随着两家公司都在发展移动支付市场，三星正在向苹果宣战。

苹果手机用户可以通过iPhone手机上的销售终端购买咖啡、零食或火车票，这种服务与iTunes音乐和娱乐服务一样，是一个新的营收来源。与苹果合作的银行只需为每笔交易掏很少一点儿钱--据称在美国费率为0.15%。

在软件和服务方面已落后于同业的三星则在另辟蹊径。

三星没有寻求向金融合作伙伴收费，而是把Samsung Pay看作是推动其手机和其他设备销售的引擎。

“我们是一家硬件公司，经过全面考虑之后，我认为我们付出的努力是要让大家拥有并使用我们的手机产品(之一)…只是更爱用，”Samsung Pay全球副总裁Elle Kim在悉尼对路透表示。

两家公司从去年9月才开始在美国移动支付服务市场直接竞争，进军中国市场也刚刚四个月，打入澳洲和新加坡市场更是只有一两周的时间。Apple Pay还可以在英国和加拿大使用，而Samsung Pay在韩国和西班牙可用。

Apple Pay去年交易总额只有109亿美元，而且多数都是在美国，相比中国去年移动支付估计交易额1万亿美元，简直微不足道。中国移动支付市场由互联网巨头阿里巴巴(BABA.N)和腾讯(0700.HK)主导。

阿里巴巴和腾讯也志在扩展业务至中国以外的地区，但迄今还没有太大进展。

由于不存在独家技术问题，因此银行没有理由不能同时与这两个竞争对手合作；但三星的方式可以使其在银行合作伙伴的帮助下迅速扩张。

三星移动支付(Samsung Pay)还拥有其它科技武器。

苹果的移动支付服务Apple Pay只能在具备近场通讯(NFC)技术的销售终端上使用，但兼容三星移动支付的手机则能同时使用NFC和老一点的磁条读卡器验证功能(MST)。

三星旗下服务研发团队，移动通信业务(Service R&D Team, Mobile communications business)副总裁Thomas Ko称，这使得三星在NFC终端不那么流行的美国等国享有优势。

苹果和三星占全球智能手机销量的40%，两家公司目前都在投资移动支付，部分是为了保护旗下优质产品，因为行业增长放缓，且中国竞争对手又压低了平均售价。

三星计划为其虚拟现实的头戴式设备提供相应服务，希望借此提高这种新奇产品的销量。

“对三星而言，拥有三星移动支付这样的服务更加重要，因为这会使其领先大多采用Android系统的竞争对手，尤其是中国厂家，”科技研究企业Telsyte主管Foad Fadaghi称。(完)