苹果超越三星 去年第四季首度称霸美国手机市场

1月24日在一家苹果专卖店前拍到的图片。 REUTERS/Aly Song

路透旧金山2月1日 - 研究机构Strategy Analystics一份报告显示,苹果(AAPL.O)在2012年第四季首次跃居成为美国手机市场销量最大品牌,超越对手三星电子(005930.KS).

报告指出,在涵盖功能型手机及智能手机的美国市场,苹果占有率由26%跳升至34%,三星市占率由31.8%升至32.3%.

Strategy Analystics指出,从2008年以来,三星一直是美国最大手机品牌.确实,以全年而言,三星仍雄霸手机销售龙头,2012年在美国市场市占率31.8%,苹果为26.2%.

整体而言,2012年第四季美国手机出货量成长4%,达到5,200万支,由4G智能手机及3G功能型手机的强劲需求推升.

但Strategy Analytics指出,2012年全年美国手机出货量下滑11%,至1.669亿支.

Strategy Analytics表示,苹果第四季在美国卖出1,770万支iPhone,比上年同期增加38%,受惠于强力推销新款iPhone 5及电信营运商的高额补贴措施.三星同期间卖出1,680万支手机.

在国际市场上,拥有众多手机系列的三星电子,已经取代苹果,成为全球最大智能手机品牌.(完)

(编译 蔡美珍; 审校 王丽鑫)

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