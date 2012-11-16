苹果和三星均获准将对方新品纳入双方专利诉讼案

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透11月15日电---一名美国法官周四批准三星电子(005930.KS)关於将iPhone5侵权列入当前与苹果(AAPL.O)的专利诉讼中的请求.同时该法官亦同意苹果把三星Galaxy Note、Galaxy S III以及安卓(Android)Jelly Bean操作系统侵犯其专利一事列入诉讼案中.
美国加州圣何塞地方法官Paul Grewal的该裁决是苹果与三星旷日持久的专利站的最新进展.三星电子的产品使用的是谷歌(GOOG.O)的Android软件.
苹果和三星的代表均拒绝置评.(完)
--编译 侯向明;审校 张明钧
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路透1月5日 - 美国消费电子公司苹果周四称，2016年苹果应用商店(App Store)为开发者带来200亿美元收入，较2015年增加了40%，受助于精灵宝可梦GO和超级马里奥等手游、以及订阅服务应用带来的营收增长。
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