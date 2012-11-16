苹果和三星均获准将对方新品纳入双方专利诉讼案

路透11月15日电---一名美国法官周四批准三星电子(005930.KS)关於将iPhone5侵权列入当前与苹果(AAPL.O)的专利诉讼中的请求.同时该法官亦同意苹果把三星Galaxy Note、Galaxy S III以及安卓(Android)Jelly Bean操作系统侵犯其专利一事列入诉讼案中.

美国加州圣何塞地方法官Paul Grewal的该裁决是苹果与三星旷日持久的专利站的最新进展.三星电子的产品使用的是谷歌(GOOG.O)的Android软件.

苹果和三星的代表均拒绝置评.(完)

--编译 侯向明;审校 张明钧

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