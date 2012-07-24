独家：苹果与三星就彼此专利的价值产生分歧--消息

路透旧金山7月23日电---熟悉情况的消息人士表示,苹果(AAPL.O)执行长库克(Tim Cook)和韩国三星电子(005930.KS)的高层人士上周在法庭判决前的和解会议上,围绕对方公司专利的价值产生分歧.

这两家全球最大的消费电子厂商正在多个国家展开讼战,他们均指责对方侵犯本公司专利.二者都力图在快速成长的移动设备市场占据上风.

几位消息人士表示,美国加州圣何塞的联邦法庭定於7月30日进行宣判.库克上周一与三星电子副会长崔志成和移动部门主管申宗钧在旧金山进行了调解,看双方能否消除分歧.

所有消息人士都不愿具名,因其未获授权公开发言.

这些消息人士称,苹果与三星的高层均参加了这个由法院下令的调解过程.他们表示,虽然和解始终是有可能的,但料无法在加州法庭判决之前达成.

苹果周一不愿对本案置评.三星发言人也不愿提供细节,仅称"这是正在进行中的法律事件."

本案之所以备受关注,是因为牵涉到利润丰厚的美国智能手机及平板电脑市场.

苹果与三星缠讼的主要症结在於该如何评定所谓"标准关键专利"的价值.三星同意以公平且合理的条款将这些专利授权给竞争对手,以换取这些技术被纳为业界标准.

有些法官不愿对此类专利发出强制令.

一名消息人士表示,苹果认为由於这些动态,那些专利的估价应该降低.此外该消息人士称,三星则认为在4G等下一代技术上,它比苹果拥有更强的专利组合.

上周的调解会至少是双方高层经历的第二次,之前在5月进行的调解会没有达成任何和解.

虽然这两家公司在智能手机和平板电脑市场是死对头,但本案因为苹果是三星的一大零部件客户而变得更加复杂.

审判将着重考虑实用性和设计专利.苹果在本案中的实用性专利包括,与触控面板设备上单指与多指操作的区分和回应相关的专利.苹果的设计专利包括手机黑色正面外观等.(完)

--编译/审校 徐文焰/李婷仪/王翔琼/杜明霞

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