苹果称三星要求的专利授权金价格不公--法庭文件

康达尔拟收购澳大利亚牛油果种植园资产 核心条款仍存分歧
路透上海3月1日 - 中国深圳市康达尔(集团)股份有限公司周二晚公告称，公司拟收购位于西澳大利亚的鳄梨（牛油果）种植园资产，不过交易双方在资产估值、资产购买价格调整机制等核心条款上仍存分歧，因此双方尚未签订资产收购的正式协议。
路透旧金山7月25日电---根据周三最新公开的法庭文件,苹果(AAPL.O)称三星电子(005930.KS)要求的专利授权金不公平,不但远远高出苹果付给其他公司的费用,甚至三星电子自身都从未对外要求过那麽高的授权金.
这项文件透露更多双方在协商中的立场.苹果与三星的专利诉讼将在下周开庭.在另一份法律文件中,三星坚称其授权金价格完全符合业界惯例.
另外,加州圣荷西的地方法官Paul Grewal周三裁定三星不当允许员工删除电邮,那些电邮可能有利於苹果的专利诉讼.Grewal并称陪审团可能据此作出不利於三星的决定.
三星电子发言人未立即对该项裁定置评.
圣荷西联邦法庭预定从7月30日起开始审理此案.
苹果称,三星要求的权利金是苹果行动产品"全部销售价格"的2.4%.
"三星的权利金要求,比起苹果支付给其他公司的要多出好多倍,"苹果称.
不过三星说,它对苹果要求的专利金"和其他公司一样"而且苹果从来没有还价.
"苹果反而直接拒绝三星最初的提议,也拒绝协商.直到今天,苹果使用三星的标准必备技术都没有付过一毛钱,"三星说.(完)
--编译 李婷仪;审校 王冠中
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