更正-美国个股：美国贸委会最终裁定苹果几款iPhone和iPad产品侵犯三星专利

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(更正：内文第二段...这些产品“已上市一年多”...因译文有误，更正为“上市已经超过一年”)
路透华盛顿6月4日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周二发布最终裁决称，苹果 的几款iPhone和iPad产品侵犯了韩国三星电子 专利。
该委员会针对美国电话电报公司(AT&T)版本的iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G和iPad 2 3G发布了有限进口禁令与禁售令。这些产品上市已经超过一年，但畅销势头不改。
禁令将呈交总统奥巴马，他有60天的审核期。如果奥巴马不否决，该禁令将生效。
委员会审议了ITC法官James Gildea之前的裁决。Gildea在9月时称苹果在本案中未违反被指控侵犯的四项专利，该指控于2011年中发起。
苹果发言人Kristin Huguet在一份声明中称，“委员会推翻之前的裁决，我们感到失望。我们计划提起上诉。今天的决定不会对苹果在美国的产品造成影响，”
三星在声明中表示，ITC的决定“确认了苹果之前对三星的科技革新搭便车”。
“我们数十年来在移动科技方面的研发将继续，我们也会继续向美国消费者提供创新产品，”三星称。(完) (编译 李爽; 审校 隋芬)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。