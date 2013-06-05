更正-美国个股：美国贸委会最终裁定苹果几款iPhone和iPad产品侵犯三星专利

(更正：内文第二段...这些产品“已上市一年多”...因译文有误，更正为“上市已经超过一年”)

路透华盛顿6月4日 - 美国国际贸易委员会(ITC)周二发布最终裁决称，苹果 的几款iPhone和iPad产品侵犯了韩国三星电子 专利。

该委员会针对美国电话电报公司(AT&T)版本的iPhone 4、iPhone 3GS、iPad 3G和iPad 2 3G发布了有限进口禁令与禁售令。这些产品上市已经超过一年，但畅销势头不改。

禁令将呈交总统奥巴马，他有60天的审核期。如果奥巴马不否决，该禁令将生效。

委员会审议了ITC法官James Gildea之前的裁决。Gildea在9月时称苹果在本案中未违反被指控侵犯的四项专利，该指控于2011年中发起。

苹果发言人Kristin Huguet在一份声明中称，“委员会推翻之前的裁决，我们感到失望。我们计划提起上诉。今天的决定不会对苹果在美国的产品造成影响，”

三星在声明中表示，ITC的决定“确认了苹果之前对三星的科技革新搭便车”。