《科技产业焦点》三星被ITC裁定侵犯苹果两项专利，恐遭遇销售禁令

* ITC的裁决可能导致三星部分产品遭遇进口与销售禁令

* 美国总统奥巴马需在60天内作出决定

路透华盛顿8月9日 - 美国国际贸易委员会(ITC)在一项受到外界高度关注的专利侵权诉讼中，作出有利苹果 的裁定，这令韩国三星电子 的部分旧款移动产品可能面临美国市场的销售与进口禁令。

ITC周五裁定，三星电子部分侵犯了苹果两项有关耳机插孔侦测与触屏操作的数字移动设备专利。

此项裁决可能会再次激发外界对这项旷日持久的侵权争议的关注，并可能招致韩国方面的指责。

ITC采取行动，禁止三星在美国进口、销售与分销涉嫌侵权的产品。目前尚不清楚有多少三星的电话和移动设备受到禁令影响。

所有的禁止进口令将提交给美国总统奥巴马，后者需在60日内进行审核。如果未被否决，这些禁令将会生效。

苹果方面对此感到相当振奋。“ITC加入了日本、韩国、德国、荷兰与加州等地法院的行列，支持创新并抵制三星公然抄袭苹果产品的行为，”苹果发言人Kristin Huguet表示。

这是有关苹果与三星之间侵权争议的最新裁定。二者为了在争夺利润丰厚的移动行业中抢夺市场份额，已经把诉讼战火延烧至多个国家。三星和苹果分别为第一大和第二大智能手机厂商。

然而不到一周之前，奥巴马政府刚刚推翻了ITC在6月作出的一项裁决。该裁决禁止在美国市场出售部分旧款苹果iPhone和iPad，因其侵犯了三星专利。

美国贸易代表弗罗曼(Michael Froman)周六否决了该禁令，称因考虑到该禁令“对于美国的竞争环境和美国消费者的影响。”

这是政府在几十年来首次否决ITC的裁决，因而引发韩国政府的担忧，并使得外界对周五的裁定异乎寻常地关注。

在最近刚刚插手苹果销售禁令后，如果政府批准针对三星的禁令，可能招致外界批评，认为美国政府偏坦苹果。

但这两宗案例有一处关键的区别：苹果被判侵权的专利是所谓的标准核心专利，也就是所涉及的技术必需使用以符合行业标准；而三星被判侵权的则是被视为商业性且非核心的专利。

ITC的专家小组周五驳回了苹果另外四项专利侵权主张，并宣布其调查结束。

“我们对于ITC基于两项苹果专利而针对三星发布进口禁令感到失望。不过，苹果企图利用其宽泛的设计专利来获得对圆角矩形设计的垄断地位，却遭到失败，”三星发言人Adam Yates在声明中称。

苹果在2011年中提交申诉，称三星多款智能手机和平板电脑侵犯了其专利。苹果声称，三星的Nexus 4G和一些Galaxy与Intercept设备就使用了侵权的技术。

三星表示，其较新机型的特色功能未使用争议中的技术。

美国一家上诉法庭稍早还审理了苹果要求永久禁止销售部分三星电话产品的案件。这些电话产品涉嫌侵犯其他苹果专利。之前一家法庭驳回了苹果针对部分旧款三星电话产品发布永久禁令的要求。

问题的焦点在于，如果法庭认定三星侵权的技术仅涉及移动设备上百项特色功能中的一项，法官能否永久禁止销售像智能手机这样复杂的设备。三星和其他智能手机厂商称，如果上诉法庭作出有利苹果的判决，可能打击到整个市场。

三星畅销的Galaxy智能手机与平板电脑运行谷歌 的安卓(Android)操作系统。而苹果已故的创始人乔布斯(Steve Jobs)曾将该操作系统斥为“偷来的产品”。

苹果称，三星侵犯其专利，并导致其遭受财务损失。三星则否认抄袭了苹果的专利技术。