苹果申请永久禁售三星智能手机 被美国法官驳回

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透12月18日 - 美国一名法官周一驳回了苹果(AAPL.O)关于永久禁止销售三星(005930.KS)智能手机的请求,使苹果在移动专利战中丧失一项关键的打击手段.
在周一晚发布的裁决中,美国加州圣何塞法官Lucy Koh将上诉法院的裁决作为约束性判例,称苹果未提交足够证据说明,苹果的专利性能决定了整部iPhone手机对消费的吸引力.
"本案所涉的手机具有众多性能,只有一小部分属于苹果的专利."Koh写道,"虽然维持独家使用特定功能确实关系到苹果的利益，但不能仅仅因为在庞大的功能中包含了少数几项受保护的功能，就永久禁售所有产品。"她写道.
在周一的另一份裁决中,Koh驳回了三星的重审请求,三星此前指控陪审团主席偏袒苹果.(完)
(编译 隋芬; 审校 蔡美珍)
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