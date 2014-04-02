苹果再度与三星就专利对薄公堂 向后者索赔20亿美元

2013年5月13日在首尔拍到的苹果iPhone 5 (上) 和三星的 Galaxy S4 。 REUTERS/Kim Hong-Ji

路透加州圣何塞市4月1日 -苹果公司(AAPL.O)的一位律师对陪审员表示，三星(005930.KS)抄袭其iPhone手机产品，应向其赔偿约20亿美元，但三星一位律师则认为，苹果只是在寻求弥补其丢掉智能手机市场老大的地位。

两家公司长期以来一直存在专利纠纷，周二再次对薄公堂。2012年法庭经过审判，判决三星赔偿苹果约9.3亿美元，但苹果未能说服美国地区法官Lucy Koh对三星手机发布长期禁售令。

此轮审判将涉及一批新的苹果专利，包括iPhone手机滑动解锁和搜索科技等。苹果再次寻求三星几款手机禁售，其中包括Galaxy SIII。

苹果方面律师HaroldMcElhinny周二对由八人组成的陪审团表示，三星出售了超过3,700万部手机和平板电脑涉及侵犯其专利，平均每部手机应支付33美元的权利金。

“他们会试图告诉你们，我们的创新微不足道，过去是这样，现在仍然如此，”McElhinny。“会说这些创新没有价值。”

McElhinny表示，2010年以前三星都不能与苹果竞争，而且还遭遇一场危机。“三星抄袭了许多(苹果的)功能，”他说。

但三星律师JohnQuinn表示，三星的手机采用谷歌安卓(Android)操作系统。他指出，苹果声称自己创新的这些功能实际是由谷歌开发出来的，谷歌没有抄袭苹果。

“我们会向你们证明，苹果的确是一家伟大的公司，但他们并非拥有一切，”Quinn说，“他们并不拥有手机搜索的唯一途径。”

Quinn称，苹果试图夺回智能手机市场的龙头地位。

“该案实际上是苹果要限制消费者选择，并对其采用谷歌安卓系统的主要竞争对手获得不公平优势，”Quinn说。

三星还声称苹果违反了其两项专利，并寻求裁定iPhone 5禁售。

该案审判料持续到5月初。(完)

(编译 李爽 审校 王冠中)

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