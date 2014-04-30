苹果三星专利诉讼最后冲刺 欲说服陪审团获有利判决

路透加州圣何塞4月29日 -三星电子(005930.KS)的一位律师周二表示，苹果(AAPL.O)极其夸大了其iPhone手机专利功能的重要性。在长达一个月的移动技术相关审理后，三星与苹果将对陪审团做出结案陈词。

不过，苹果则辩称若非不正当地抄袭苹果旗舰产品，三星根本不可能在智能手机市场竞争。两家科技巨头的争论焦点还包括，三星手机中使用的谷歌(Google)(GOOGL.O)软件产品对苹果专利权有何影响。

苹果和三星已经在全球打了三年的官司。2012年在圣何塞的审判中，陪审团判决苹果胜诉并获赔约9.3亿美元；不过苹果未能说服美国地区法官Lucy Koh发布对三星手机的永久销售禁令。

陪审团周二开始商议，可能随时达成判决意见。若任一公司证明了对方专利侵权，都可以进而要求Koh发布销售禁令。(完)

(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)

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