苹果三星专利诉讼最后冲刺 欲说服陪审团获有利判决

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透加州圣何塞4月29日 -三星电子(005930.KS)的一位律师周二表示，苹果(AAPL.O)极其夸大了其iPhone手机专利功能的重要性。在长达一个月的移动技术相关审理后，三星与苹果将对陪审团做出结案陈词。
不过，苹果则辩称若非不正当地抄袭苹果旗舰产品，三星根本不可能在智能手机市场竞争。两家科技巨头的争论焦点还包括，三星手机中使用的谷歌(Google)(GOOGL.O)软件产品对苹果专利权有何影响。
苹果和三星已经在全球打了三年的官司。2012年在圣何塞的审判中，陪审团判决苹果胜诉并获赔约9.3亿美元；不过苹果未能说服美国地区法官Lucy Koh发布对三星手机的永久销售禁令。
陪审团周二开始商议，可能随时达成判决意见。若任一公司证明了对方专利侵权，都可以进而要求Koh发布销售禁令。(完)
(编译 朱晓军；审校 孙茉莉)
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