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美国大选专题 | 2012年 8月 21日 星期二 11:10 BJT

苹果和三星专利纠纷和解未果

路透加州圣何塞8月20日电(记者 Dan Levine)---三星电子一名律师周一在法庭上表示，苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)执行长进行了协商，但未就两公司之间专利纠纷达成和解。

美国地区法官Lucy Koh之前要求双方在陪审团本周商议前至少再电话协商一次。

苹果和三星在专利纠纷案上针尖对麦芒，反映出这两家竞争对手争夺行业主导地位的激烈程度。

苹果指责三星抄袭苹果产品，要求禁售三星某些产品，并索取经济赔偿。三星则反诉苹果侵犯其专利。

结案陈词定於周二进行。周一，三星律师Kevin Johnson告知法官Koh，双方协商毫无结果。（完）

编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍

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