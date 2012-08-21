苹果和三星专利纠纷和解未果

图表新闻：技术图形暗示英国10年期公债或将挥别正收益率时代

AllianceBernstein资产组合管理人Daniel Loughney利用这一模型预测，到2018年英国10年期公债收益率或跌破零，就如同日本和德国那样。日本及欧洲央行实施了大规模的货币刺激措施，以支撑经济。