前苹果设计师：三星手机与iPhone界面十分雷同

Alphabet旗下谷歌硬件合作商发布新的虚拟现实电子设备
路透1月6日 - Alphabet旗下谷歌加大虚拟及增强现实技术的开发，其硬件合作商本周在拉斯维加斯举行的CES电子产品展览中发布了带有谷歌该项科技的新电子设备。
路透加州圣何塞8月7日电(记者 Edwin Chan)---苹果(AAPL.O)与三星电子(005930.KS)专利纠纷案的重点周二转向了iPhone的图形界面。苹果邀请一名前雇员兼得过大奖的图形设计师出庭作证，她称三星的产品看起来与苹果的非常相似。
苏珊·凯尔(Susan Kare)曾在1982-1986年参与设计苹果第一代Macintosh计算机的图标。她仔细查看了三星的Galaxy S和Epic 4G等11款手机机型，发现它们屏幕上的图标和布局与iPhone非常类似。
苹果坚称，消费者可能将三星手机误认为是iPhone，并指控三星电子抄袭iPhone的设计和特色。三星则指控苹果违反三星无线技术专利。
凯尔说，就连她本人也曾将三星手机和iPhone混淆。
凯尔表示：“一个大会议桌上放着很多手机，有些是开着机的。我能看到屏幕，想过去拿iPhone说一下关於它的用户界面，但却拿到了一款三星手机。”
“我自认为对於观察图形还是很在行的，但我还是错拿了。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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