三星证人称苹果侵犯其三项专利

亚马逊云服务发生故障 部分媒体与网站浏览受影响
路透旧金山2月28日 - 透过亚马逊(Amazon.com) 颇受欢迎的云业务提供数据服务的媒体与其他网站周二发生故障，部分上网者受影响。亚马逊则表示，云业务出现技术问题。
路透加州圣何塞8月14日电(记者 Dan Levine)---苹果与三星专利诉讼案进入第三周，三星电子(005930.KS)的一名专家证人周二在法庭作证称，苹果公司(AAPL.O)的iPhone和iPad侵犯了三星三项专利。
哈佛大学电气工程教授伍德沃德·杨(Woodward Yang)表示，苹果的产品使用了三星已经申请专利的移动设备的特性，包括通过电邮无缝发送照片。他也是三星首批证人之一。此前，苹果邀请的众多专家称，三星的手机和平板电脑侵犯了苹果的专利。
除此之外，三星的一名设计师也作证称，她在设计三星Galaxy S系列智能手机的图标时并未依赖苹果的设计。
苹果和三星在专利纠纷案上的对峙反映出两者对该行业霸权的争夺。两者拥有全球智能手机销量的逾一半。
苹果本周结束了有关自身专利主张的举证，随後三星开始召集证人。伍德沃德·杨表示，三星的专利早在2007年iPhone生产前便已申请。
杨把作证的重点放在与智能手机特性相关的专利方面，而非无线技术。其中一项专利技术涉及方便用户在相册中轻松找到相片。
在接受苹果律师比尔·李(Bill Lee)质问时，杨承认他并未看到三星在自家智能手机中使用这些特性的证据。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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