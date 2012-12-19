苹果申请永久禁售三星智能手机 被美国法官驳回

美国一名法官周一驳回了苹果关于永久禁止销售三星智能手机的请求，使苹果在移动专利战中丧失一项关键的打击手段。在周一晚发布的裁决中，美国加州圣何塞法官将上诉法院的裁决作为约束性判例，称苹果未提交足够证据说明苹果的专利性能决定了整部手机对消费者的吸引力。路透