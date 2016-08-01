苹果请求美国最高法院驳回三星复审专利案要求

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透旧金山7月29日 - 美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)周五请求美国最高法院驳回三星电子(005930.KS)复审一宗智能手机设计专利案的要求，为其从三星获得数亿美元赔偿铺路。
这两大智能手机厂商自2011年以来持续就专利问题打官司。2011年，苹果控告三星侵犯其iPhone专利、设计以及申请了商标的外观。
苹果在周五发布的法务简报中称，三星没有提交支持自己主张的证据。三星称设计专利赔偿不应根据智能手机的某个部件来决定，而是应该根据整个产品来决定。苹果表示，最高法院不需要把此案发回下级法院进一步审理。
三星的一名代表拒绝立即置评。三星曾说过，如果法院裁决支持苹果的诉求，将会削弱创新并对经济产生负面影响。
在2012年陪审团审判之后，三星被判向苹果支付9.3亿美元。此后，三星就一直试图降低这项金额。
三星的努力在2015年5月取得部分成功，当时美国联邦巡回上诉法院推翻了商标侵权损害赔偿，但支持关于三星侵犯iPhone专利的裁决。(完)
(编译 张涛；审校 白云)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。