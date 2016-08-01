苹果请求美国最高法院驳回三星复审专利案要求

路透旧金山7月29日 - 美国消费电子公司苹果 (AAPL.O)周五请求美国最高法院驳回三星电子(005930.KS)复审一宗智能手机设计专利案的要求，为其从三星获得数亿美元赔偿铺路。

这两大智能手机厂商自2011年以来持续就专利问题打官司。2011年，苹果控告三星侵犯其iPhone专利、设计以及申请了商标的外观。

苹果在周五发布的法务简报中称，三星没有提交支持自己主张的证据。三星称设计专利赔偿不应根据智能手机的某个部件来决定，而是应该根据整个产品来决定。苹果表示，最高法院不需要把此案发回下级法院进一步审理。

三星的一名代表拒绝立即置评。三星曾说过，如果法院裁决支持苹果的诉求，将会削弱创新并对经济产生负面影响。

在2012年陪审团审判之后，三星被判向苹果支付9.3亿美元。此后，三星就一直试图降低这项金额。

三星的努力在2015年5月取得部分成功，当时美国联邦巡回上诉法院推翻了商标侵权损害赔偿，但支持关于三星侵犯iPhone专利的裁决。(完)