苹果高管：安卓碎片化 三星手机系统陈旧

路透旧金山3月13日（记者 Poornima Gupta） - 在三星电子(005930.KS)于美国发布Galaxy S4前夕，苹果(AAPL.O)市场营销负责人菲尔·席勒（Phil Schiller）对谷歌(GOOG.O)“碎片化的”安卓操作系统和三星作出口头攻击。

席勒接受采访时称，谷歌自己的研究显示，绝大多数安卓用户仍在使用较旧版本的安卓系统，而三星新款手机也可能搭载一个已推出一年、需要升级的系统。

“根据他们自己的数据，只有16%的安卓用户在使用已推出了一年的操作系统，”他说道。“逾50%仍在使用两年前的老版系统。”

外界认为，三星周四将发布的Galaxy S4，对其抢占苹果后院美国市场很关键。

席勒称， 版本碎片化是安卓操作系统存在的一大问题。

“这让我想到了本周听到的消息，即有传言称三星Galaxy S4将搭载一个已推出近一年的操作系统，”他说道。“消费者还要等着升级。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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