苹果承认可提取iPhone用户个人数据

丰田汽车将推出行走辅助机器人 为老年人提供便利
路透东京4月12日 - 日本丰田汽车称，将在今年晚些时候对康复机器人进行商业化，届时其机器人行走辅助系统将可供出租；丰田将借此加入本田汽车 营销面向日本老年人口的行动设备的行列。
路透旧金山7月25日(记者 Joseph Menn) - 苹果公司近日承认，该公司员工可通过之前未公开的技术手段，从iPhone中提取包括短信、联系人名单和照片等在内的个人数据。
安全专家指出，这种技术还可被执法机构或其他人利用，通过“授信”电脑规避备份加密。
研究人员扎德兹尔斯基(Jonathan Zdziarski)在“地球黑客大会”(Hackers on Planet Earth)展示苹果相关服务如何从iPhone获取大量数据。苹果则称，这是旨在帮助工程人员的诊断服务。
扎德兹尔斯基表示，该服务运行时并不告知iPhone用户，且用户无法禁止该服务。iPhone用户无法知道究竟是哪些电脑曾获得“授信”，也无法阻止这些电脑未来与自己的手机连接。
扎德兹尔斯基在视频中展示了他可以通过一台“授信”电脑从解锁手机中提取的信息内容。
随着扎德兹尔斯基在此次大会的展示情况传播开，一些人认为这是苹果与美国国家安全局合作的证据。
苹果则否认为情报机构创建了任何“后门”。
苹果表示：“基于我们的iOS设计，其诊断功能不会削弱用户隐私和安全，但可向企业IT部门、开发者以及苹果提供解决技术故障所需的信息。而必须用户解锁手机，并同意向别的电脑‘授信’，这台电脑才能够获得这些有限的诊断数据。”
苹果在其网站上首次对这些工具进行了描述，扎德兹尔斯基和其他人士表示，预计苹果未来至少会对这些程序作出一些调整。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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