苹果iTunes和App Store服务中断12小时后恢复正常

路透旧金山3月11日 - 美国消费电子公司苹果(AAPL.O)的iTunes和App Store服务周三异常中断长达12小时后恢复正常，公司将其归咎于内部技术问题。

接近0900GMT时，苹果在线移动应用和在线内容服务商城服务中断，随后用户在Twitter上用#itunesdown和#appstoresdown等主题标签表达不满。

2104GMT，苹果更新状态页面，显示中断的服务恢复正常，包括Mac App Store和iBooks。公司将服务当机归咎于内部域名系统错误。

苹果第一季来自服务的营收接近48亿美元，或为整体营收的逾6%。服务类营收涵盖iTunes、App Store以及授权等范围。

苹果已向用户公开道歉，但其股价周三仍下挫1.8%至122.24美元。

此次服务中断的几天之前，苹果刚刚发布了备受期待的Apple Watch，打入迅速扩张的可穿戴设备领域。App Store网站周一曾短暂关闭，这是重大活动前的习惯做法。

根据appleinsider.com，在去年9月初也曾发生过类似的服务中断事件。

苹果表示，其iCloud Mail和iCloud Account & Sign In服务也受到影响，直到1300GMT前后才恢复正常。

“时常都会有服务中断的事情发生，我们认为这是微不足道的小事情，”FBR资本市场的分析师Daniel Ives对路透表示。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰；审校 李婷仪)

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