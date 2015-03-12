更新版 1-美国个股：iTunes和App Store服务中断12小时后恢复正常

美国股市：标普500指数创纪录新高，因美国就业数据反弹和能源股上涨
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
(新增细节以及其服务已恢复正常)
路透旧金山3月11日 - 美国消费电子公司苹果 的iTunes和App Store服务周三异常中断长达12小时后恢复正常，公司将其归咎于内部技术问题。
接近0900GMT时，苹果在线移动应用和在线内容服务商城服务中断，随后用户在Twitter上用#itunesdown和#appstoresdown等主题标签表达不满。
2104GMT，苹果更新状态页面，显示中断的服务恢复正常，包括Mac App Store和iBooks。公司将服务当机归咎于内部域名系统错误。
苹果第一季来自服务的营收接近48亿美元，或为整体营收的逾6%。服务类营收涵盖iTunes、App Store以及授权等范围。
苹果已向用户公开道歉，但其股价周三仍下挫1.8%至122.24美元。
此次服务中断的几天之前，苹果刚刚发布了备受期待的Apple Watch，打入迅速扩张的可穿戴设备领域。App Store网站周一曾短暂关闭，这是重大活动前的习惯做法。
根据appleinsider.com，在去年9月初也曾发生过类似的服务中断事件。
苹果表示，其iCloud Mail和iCloud Account & Sign In服务也受到影响，直到1300GMT前后才恢复正常。
“时常都会有服务中断的事情发生，我们认为这是微不足道的小事情，”FBR资本市场的分析师Daniel Ives对路透表示。(完)
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收涨，分析师说，因回补空头。 CBOT-7月玉米期货收涨4-1/2美分，报每磅4.42-1/4美元。 交易商表示，担心在降雨后，玉米种植将被推迟。 今日CBOT玉米期货成交量预计为288,385口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透芝加哥5月5日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收低， 交易商称，因在触及六周高位后有获利了结。 CBOT-7月大豆期货 收跌1-1/4美分，报每蒲式耳9.73美元。大豆 在隔夜交易时段跌穿40日移动均线。该合约自3月1日以来都不曾收在这一 关键技术点之上。 美国农业部称，民间出口商报告销售13.2万吨2016/17销售年度大豆 到未知目的地。 CBOT-7月豆粕期货 收跌1.7美分，报每短吨316.90美元。 CBOT -7月豆油期货 收涨0.40美分，报每磅32.90美分。 今日CBOT大豆预估成交量为172,434口，豆粕为77,318口，豆油为123 ,651口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)